«Нафтогаз» подал очередную жалобу на действия Газпрома

Киев, , 09:15 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» направила жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия со стороны российского Газпрома. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 6 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

В жалобе сказано, что Газпром ограничивает «конкуренцию», беря под контроль европейские газовые компании, а также блокируя фиктивный реверс газа для Украины.

Исполнительный директор «Нафтогаза» уверен, что, если Газпром удастся остановить, Украина сохранит доходы от транзита газа. В противном случае уже в 2020 году страна потеряет 4% ВВП.

«Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украину стоил дешевле. Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у Газпрома, которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от Газпрома компании, добывающие газ в РФ или покупающие его в Средней Азии», — рассказал Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что, в случае потери транзита российского газа через территорию Украины, под большим вопросом оказывается газоснабжение самой Украины.

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