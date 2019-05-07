«Стотысячетонный блеф»: в Германии усомнились в планах США по Ирану

Берлин, , 08:54 — REGNUM Авианосная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов, которую Вашингтон якобы направил к берегам Ирана, является «стотысячетонным блефом», считает журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосец и группу бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу.

В свою очередь Хемикер усомнился в намерениях Вашингтона, задавшись вопросом: не является ли данный жест «стотысячетонным блефом»? По его словам, есть как минимум две причины усомниться в словах Болтона.

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Первая, пишет журналист, уже были такие случаи, когда американские авианосцы не претворяли в жизнь угрозы властей США. Так, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что авианосец «Карл Винсон» будет направлен в Японское море, однако тот пошел в Индийский океан.

Вторая причина — присутствие боевых кораблей Соединенных Штатов в Персидском заливе является не исключением, а правилом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн заявил, что США действительно направили авианосец и группу бомбардировщиков на Ближний Восток из-за «создаваемой иранским режимом военной угрозы».

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