Анкара недовольна попытками раздуть ажиотаж вокруг закупки С-400

Анкара, , 08:54 — REGNUM Анкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и намерена действовать в соответствии с национальными интересами. Такое заявление накануне, 6 мая, выступая на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО в Анкаре, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Решение о закупке комплексов С-400 является суверенным правом Турции. Мы категорически против раздутия ажиотажа вокруг подобных тем», — сказал Эрдоган, слова которого приводит Anadolu.

Турецкий лидер также отметил, что усилия Анкары по обеспечению своей национальной безопасности должны получить справедливую оценку в рамках НАТО. Он также добавил, что сотрудничество с одними странами и регионами «не являются альтернативой курсу Турции на взаимодействие в другими государствами, а лишь дополняет эти связи».

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Минобороны России похвалило Турцию за стойкость в вопросе закупки С-400

Как сообщало ИА REGNUM, контракт по закупке Анкарой российских ЗРС С-400 на сумму около $2,5 млрд, заключённый в июле 2017 года, стал причиной острого кризиса в отношениях Турции и США. Вашингтон в резкой форме требует отказаться от этого соглашения в пользу закупок вооружений американского производства.

При этом, несмотря на угрозы санкций и давление со стороны США, Турция неоднократно заявляла о том, что не откажется от планов покупать С-400 у России. В начале апреля 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что контракт с Москвой на поставки С-400 неотменяем. Он также сообщил, что, если Соединённые Штаты откажут Турции в поставках систем ПВО Patriot, Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам ЗРК С-400.

Добавим, что первые комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в июле 2019 года.

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