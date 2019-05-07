Джаяпура, Индонезия, , 09:00 — REGNUM

Правительство индонезийской провинции Папуа готово открыть возможности для максимального сотрудничества с правительством Германии, сообщает Antaranews.

Заместитель губернатора провинции Папуа Клемен Тинал в Джаяпуре заявил, что самое важное — это иметь возможность работать с общинами в соответствующих регионах в соответствии с их желаемым потенциалом.

«Мы представили информацию о провинции Папуа посольству Германии, чтобы они могли ознакомится с ней», — заявил он.

Во время визита посла Германии Питера Шуфа в провинцию Папуа стороны обсудили возможности сотрудничества, а также текущую ситуацию в области безопасности и условия проведения президентских и законодательных выборов, которые ранее состоялись в Папуа.

Клемен Тинал также обсудил с послом Германии возможности сотрудничества, особенно с точки зрения управления природными ресурсами в регионе Папуа, такими как сельское хозяйство и рыболовство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что требование о независимости провинции Папуа от Индонезии никогда не будет одобрено правительством страны.