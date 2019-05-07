Барзани провел переговоры с консулом ОАЭ

Багдад, , 09:03 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с новым консулом из ОАЭ в регионе Ахмедом Ибрагимом Саидом, сообщает 7 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе политическую ситуацию в регионе, а также проблемы безопасности.

Барзани рассказал дипломату о формировании нового правительства в Иракском Курдистане, кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся отношений между Багдадом и Эрбилем.

Напомним, Иракский Курдистан обладает широкой автономией в рамках государства, курдские политики постоянно принимают в своей резиденции высокопоставленных дипломатов и политиков со всего мира, что свидетельствует о большой самостоятельности в вопросах внешней политики.

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