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ЕС призвал мировое сообщество не допустить военного сценария в Венесуэле

Политика

Приоритет ЕС — избежать эскалации насилия в Венесуэле

Брюссель, 7 мая 2019, 08:34 — REGNUM  Международное сообщество должно найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя при этом военные средства, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс», — цитирует Могерини издание El Universal.

По ее словам, международное сообщество несет ответственность за поиск мирного решения без какого-либо военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к вооруженным силам страны, в котором призвал военнослужащих сохранять единство и защищать страну от атак империализма.

По словам венесуэльского лидера, Соединенные Штаты могут предпринять попытку военного вмешательства в дела Венесуэлы, в связи с чем вооруженные силы Боливарианской Республики должны быть готовы ответить агрессору.

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Политический кризис в Венесуэле
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