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Президент Индонезии обсудил перенос столицы с главами госучреждений

Политика

«Мы подготовили три варианта площадью в 80 000, 120 000 и даже 300 000 гектаров»

Джакарта, 7 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо снова обсудил вопрос о перемещении столицы страны, сообщает Antaranews.

Глава государства заявил, что правительство будет консультироваться с государственными учреждениями по этому вопросу. По его словам, уже есть три подходящих для переноса столицы варианта.

«Мы знаем, что Джакарта занимает 66 тыс. гектаров. Мы подготовили три варианта площадью в 80 000, 120 000 и даже 300 000 гектаров. Этого будет достаточно для столицы. Просто решите», — заявил Джоко Видодо во время встречи с главами госучреждений в государственном дворце в Джакарте, 6 мая.

Президент Индонезии заверил, что настроен решительно в этом вопросе и продолжит консультации с соответствующими государственными учреждениями, как в юридическом, так и в политическом плане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что намерен перенести столицу государства с острова Явы. Ожидается, что перенос столицы может занять около 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии пояснил, почему могут перенести столицу

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Внутренняя политика Индонезии
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