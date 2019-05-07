Лидер РПК призвал к мирному разрешению конфликта

Анкара, , 08:14 — REGNUM Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок в турецкой тюрьме, обратился к общественности с заявлением, сообщает 6 мая Kurdistan.ru.

Обращение было зачитано адвокатами курдского лидера, организовавшими по этому поводу пресс-конференцию в Стамбуле.

«Мы можем решить проблемы в Турции и даже в регионе, в том числе и военные конфликты, прибегая к мягкой силе — с помощью интеллекта, политической и культурной силы вместо инструментов физического насилия», — говорится в заявлении.

Напомним, лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан был арестован в 1999 году и приговорен к смертной казни, которая была впоследствии заменена пожизненным заключением.

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