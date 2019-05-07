Триполи, Ливия, , 07:56 — REGNUM

Командующий вооруженными силами Ливии Халифа Хафтар призвал своих подчиненных преподать «еще более тяжелый урок» Правительству национального единства (ПНЛ), заседающему в Триполи, сообщает 7 мая Al Jazeera.

Заявление последовало в ответ на призыв Организации Объединенных Наций ввести в стране временное прекращение огня в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

«Офицеры и солдаты наших вооруженных сил, я приветствую вас и призываю продемонстрировать еще более тяжелый урок нашим противникам», — говорится в заявлении Хафтара.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в Ливии обострился конфликт между главнокомандующим Хафтаром и правительством в Триполи. Вспышка насилия стала одной из самых серьезных с начала внутреннего конфликта, продолжающегося в стране с 2011 года.