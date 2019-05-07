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В Китае обнаружены древнейшие ископаемые губок возрастом более 521 млн лет

Политика

Сохранившиеся в трехмерном виде ископаемые относятся к Кембрийскому периоду

Нанкин, Китай, 7 мая 2019, 07:40 — REGNUM  Китайские и немецкие ученые нашли ископаемые губки возрастом более 521 млн лет в провинции Хухань центральной части Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Исследователь из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук Ло Цуй сообщила, что сохранившиеся в трехмерном виде ископаемые относятся к Кембрийскому периоду. Останки сохранились в фосфоритах, и, как считают эксперты, являются одними из самых ранних из найденных.

По ее словам, находка поможет исследователям понять происхождение и эволюцию ранних губок, а также многоклеточных организмов. Исследование было опубликовано в специализированном немецком журнале PalZ.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкими исследователями был открыт неизвестный ранее науке подотряд древних многоножек благодаря изучению древнего янтаря, добытом в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Открыт неизвестный науке подотряд древних многоножек

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Палеонтология
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