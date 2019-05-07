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Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ

Политика

Отказ обоснован несогласием с политикой правой партии

Берлин, 7 мая 2019, 07:44 — REGNUM  Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.

Менеджеры заведения отказались устраивать рабочий ужин для руководителей партии Йорга Мойтена, Александра Гауланда, Бернда Бауманна и Алисы Вайдель. Их решение обосновано тем, что партия «дискриминирует и дискредитирует» людей на основании их происхождения.

Спикер парламентской фракции АдГ Кристиан Лют назвал отказ со стороны ресторана «недемократичным и глупым».

Напомним, с 2017 года АдГ является третьей по численности партией в бундестаге. Согласно опросам избирателей последних недель, она является самой популярной в землях бывшей ГДР. Партия находится в жесткой оппозиции по отношению к курсу правительства ФРГ.

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Политическая жизнь Германии
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