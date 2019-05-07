Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ

Берлин, , 07:44 — REGNUM Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.

Менеджеры заведения отказались устраивать рабочий ужин для руководителей партии Йорга Мойтена, Александра Гауланда, Бернда Бауманна и Алисы Вайдель. Их решение обосновано тем, что партия «дискриминирует и дискредитирует» людей на основании их происхождения.

Спикер парламентской фракции АдГ Кристиан Лют назвал отказ со стороны ресторана «недемократичным и глупым».

Напомним, с 2017 года АдГ является третьей по численности партией в бундестаге. Согласно опросам избирателей последних недель, она является самой популярной в землях бывшей ГДР. Партия находится в жесткой оппозиции по отношению к курсу правительства ФРГ.