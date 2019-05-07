Глава правительства Ливии встретится с Макроном, Меркель и Конте

Триполи, , 07:39 — REGNUM Ливийский лидер правительства национального согласия Файез аль-Саррадж начнет 7 мая тур по основным европейским столицам, чтобы «собрать поддержку против агрессии» маршала Халифы Хафтара, сообщает Le Figaro.

Глава правительства Ливии Файез аль-Саррадж, признанный международным сообществом, встретится с главой итальянского правительства Джузеппе Конте утром 7 мая, канцлером Германии Ангелой Меркель вечером в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 8 мая. Планируется также визит в Великобританию.

Издание отмечает, что визит в Париж имеет особое значение. Ливийское правительство неоднократно обвиняло Францию в поддержке, по крайней мере, в политическом отношении маршала Хафтара. Французские власти всегда отрицали это, осуждая военные операции, и заявляя о своей приверженности «политическому процессу под эгидой Организации Объединенных Наций».

Напомним, в настоящее время Ливия остается ареной смертельных столкновений. Маршал Хафтар и его ливийская национальная армия смогли достичь договоренностей с рядом великих держав, после чего начали наступление на Триполи, где находится правительство Сарраджа. Бои проходят ежедневно в пригородах столицы и на юге города.

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