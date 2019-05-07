В двух регионах Казахстана назначили новых глав департамента полиции

Нур-Султан, , 07:37 — REGNUM Новых начальников департамента полиции назначили в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В министерстве отметили, что по согласованию с администрацией президента Казахстана на должность начальника департамента полиции Карагандинской области назначен полковник полиции Ерлан Файзуллин.

Начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области назначен полковник полиции Марат Тулебаев. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Нур-Султана.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил министру внутренних дел республики Ерлану Тургумбаеву специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

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