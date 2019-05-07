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В Иракском Курдистане могут отменить прямые президентские выборы

Политика

В обход народа

Багдад, 7 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Законодатели Иракского Курдистана в среду, 8 мая, проголосуют за поправку к конституции автономии, позволяющую избирать президента региона не путем прямого голосования, а путем утверждения парламентом, сообщает 6 мая Kurdistan.ru.

Решение о проведении данного голосования было принято после того, как Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана — две ключевые партии региона — подписали соглашение о формировании правительства.

В соответствии с ранее принятыми решениями, следующим премьер-министром Иракского Курдистана, который сформирует правительство, станет действующий глава Совета Безопасности Курдистана Масрур Барзани, а его двоюродный брат — Нечирван Баразани — станет президентом автономии.

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