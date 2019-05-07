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ЕС потребовал от Турции обоснований отмены результатов выборов в Стамбуле

Политика

В Брюсселе это решение сочли крайне политизированным

Брюссель, 7 мая 2019, 07:19 — REGNUM  В Турции отменены результаты выборов мэра в крупнейшем городе страны — Стамбуле. Европейский союз (ЕС) потребовал обосновать это решение, передает немецкий канал n-tv 7 мая.

«Обоснование этого масштабного решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно представлено для публичного разбирательства», — заявили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Важно, чтобы стамбульская избирательная комиссия могла выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом», — говорится в их заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая высший избирательный совет Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула, где победу с незначительным перевесом одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Новые выборы назначены на 23 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции отменены результаты выборов мэра Стамбула

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Политическая жизнь Турции
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