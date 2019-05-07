Макрон: «Надеюсь, что Россия останется в Совете Европы»

Париж, , 07:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна займет в середине мая председательство в Совете Европы, заявил 6 мая, что хотел бы, чтобы Россия осталась членом этой организации, несмотря на различия между ними, сообщает Le Figaro.

«Я надеюсь, что Россия останется в Совете Европы», — заявил Макрон, приветствуя генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда в Елисейском дворце.

«Совет Европы нуждается в России, как и Россия — в Совете Европы, а это значит, что должны соблюдаться его права как государства-члена, а также то, что и Россия должна выполнять свои обязательства перед учреждением», — отметил генеральный секретарь Совета Европы.

Во время своего председательства Франция будет «размышлять о будущем Совета Европы на предстоящие десятилетия», особенно в области здравоохранения и инноваций. По словам главы государства, Франция также поддержит проект конвенции об искусственном интеллекте и правах человека.

Напомним, Совет Европы, который 5 мая отпраздновал свое 70-летие, в течение нескольких лет был втянут в кризис с Россией. В 2014 году Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приостановила право голоса российских парламентариев из-за воссоединения Крыма к России. В ответ Москва заморозила свой годовой бюджет в 33 млн евро и угрожает покинуть организацию, если не будут восстановлены права российских парламентариев, и они не смогут участвовать в выборах нового генерального секретаря организации.