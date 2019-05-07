Вторник, 7 Мая 2019 года
06:14:23 МСК

В Китае найдено ценнейшее семейное древо времен династии Мин

Политика

Роспись по шелку имеет длину 2,5 метров и 1,2 метров в ширину

Шицзячжуан, Китай, 7 мая 2019, 05:33 — REGNUM  Семейное древо высоко статусных вельмож эпохи правления династии Мин (1368 — 1644) было обнаружено в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Ван Вэнь был чиновником министерского уровня и служил секретарем суда в Империи Мин. Его семейное древо было найдено в доме одного из крестьян близ Синьцзи, родного города Вана.

Семейное древо насчитывает историю семьи Вана длиной в 580 лет, сообщили в департаменте защиты культурного наследия города Синьцзи. Семейное древо состоит из двух цветных сшитых манускриптов.

В манускриптах описаны родственные связи межу членами семьи аккуратным и четким каллиграфическим почерком. Роспись по шелку имеет длину 2,5 метров и 1,2 метров в ширину, на нем также изображен поход Ван Вэня в суд.

По словам исследователей, семейное древо может стать важным и надежным источником для изучения истории семьи Вана, а также обычаев, истории и семейных ценностей Хэбэя тех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая обнаружена резьба по камню возрастом 500 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить