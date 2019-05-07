В Китае найдено ценнейшее семейное древо времен династии Мин

Шицзячжуан, Китай, , 05:33 — REGNUM Семейное древо высоко статусных вельмож эпохи правления династии Мин (1368 — 1644) было обнаружено в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Ван Вэнь был чиновником министерского уровня и служил секретарем суда в Империи Мин. Его семейное древо было найдено в доме одного из крестьян близ Синьцзи, родного города Вана.

Семейное древо насчитывает историю семьи Вана длиной в 580 лет, сообщили в департаменте защиты культурного наследия города Синьцзи. Семейное древо состоит из двух цветных сшитых манускриптов.

В манускриптах описаны родственные связи межу членами семьи аккуратным и четким каллиграфическим почерком. Роспись по шелку имеет длину 2,5 метров и 1,2 метров в ширину, на нем также изображен поход Ван Вэня в суд.

По словам исследователей, семейное древо может стать важным и надежным источником для изучения истории семьи Вана, а также обычаев, истории и семейных ценностей Хэбэя тех лет.

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