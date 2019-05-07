Strategist: Трамп подорвал позиции военных на информационном фронте

Максим Исаев, , 07:07 — REGNUM

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп отменил действие указа, требующего, чтобы разведывательное сообщество США предоставляло всю информацию о жертвах среди гражданского населения, погибших в результате авиаударов за пределами непосредственных зон ведения боевых действий. Данное решение — это очередной шаг администрации Трампа, направленный на подрыв механизмов надзора за применением силы за рубежом. Помимо того, что журналисты будут лишены доступа к своим обычным контактам в Пентагоне, доступ общественности и законодателей к данной информации также будет ограничен, а это может иметь негативные последствия для будущих военных операций США, пишет Меган Педерсен в статье для издания The Strategist.

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Когда вы изучаете ход нынешних военных действий США и их союзников, то отсутствие прозрачности может показаться вполне естественным вариантом развития событий. После крупномасштабных интервенций в Ирак и Афганистан, в рамках которых попытки государственного строительства провалились, западные правительства изо всех сил пытались найти новые способы борьбы с внешними угрозами, чтобы снизить вероятность негативной реакции со стороны общественности и законодателей.

Был принят новый подход к ведению боевых действий, который исследовательская группа из Оксфорда назвала «дистанционной войной», в рамках которой местные силы берут на себя основную роль в боестолкновениях, опираясь при этом на поддержку спецназа и авиационную поддержку Запада. Однако, говоря об открытости, нужно отметить, что новая политика Трампа может серьёзно подорвать способность США отстаивать свои национальные интересы за рубежом.

С одной стороны, считается, что отказ от прозрачности позволит американскому правительству избежать контроля со стороны общественности. Но исследователи указывают на то, что повышение уровня секретности автоматически не позволит получить дополнительные стратегические преимущества. В эпоху, когда противник и гражданское население могут снять всё происходящее на камеру мобильного телефона и выложить в интернет, политика полной секретности становится всё более несостоятельной. В первую очередь под ударом окажется правительственный контроль над информационным освещением событий.

Информация и дезинформация всегда играли важную роль в военных конфликтах, однако в условиях современных конфликтов многие говорят о том, что информационные битвы столь же важны, как и сражение на поле боя. Например, генерал армии США Дэвид Петреус однажды сказал, что США «должны понять, что мы ведём борьбу за легитимность, мы либо завоюем её в глазах иракского народа, либо упустим».

Отменив требование о предоставлении информации о жертвах, погибших в результате авиаударов вне зоны боевых действий, Трамп охотно передал информационное сопровождение операций в чужие руки. Бывший представитель совета национальной безопасности при администрации экс-президента США Барака Обамы Нед Прайс недавно высказал аналогичное мнение: «Всё не сводится только к прозрачности. Это требование впервые позволило США с помощью фактов, подтверждающих эффективность наших операций, противодействовать дезинформации со стороны террористических групп. Это был важный инструмент. Теперь мы его лишились».

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Однако это не означает, что должна быть полная прозрачность всех действий Соединённых Штатов в рамках текущих конфликтов. Просто многие из механизмов, обеспечивающих прозрачность и надзор за действиями администрации, существовали на протяжении многих лет и даже десятилетий. Отказ от этих механизмов кажется контрпродуктивным, поскольку подрывает не только демократические институты, но также может подорвать внешнюю политику Соединённых Штатов в более широком плане, передав контроль над информационным освещением военных операций в руки противника. Также существует опасность того, что администрация сможет обойти механизмы контроля, которые призваны не допустить того, чтобы стратегические преимущества приносились в жертву краткосрочным выгодам.