Bloomberg: торговые угрозы Трампа наносят США больший вред, чем КНР

Александр Белов, , 07:14 — REGNUM

Торговые войны — это хорошо, и их легко выиграть. Именно это заявил президент США Дональд Трамп в 2018 году, когда Вашингтон ввёл первый пакет пошлин на импорт из-за рубежа. Кажется, всё оказалось настолько лёгким, что теперь Трамп готовится к новой торговой битве. Он готов увеличить пошлины в отношении китайского импорта на $200 млрд до 25% уже в эту пятницу, 10 мая. Всё это разрушило бы любые надежды на то, что сторонам удастся заключить мирное соглашение, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

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«…Дополнительный объём товаров, поставляемых из Китая, не облагается пошлинами, но скоро всё изменится, пошлины увеличатся до 25%. Пошлины, взимаемые США, практически не повлияли на стоимость продукции, в основном поставляемой КНР. Торговые переговоры с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Так не пойдёт!» — написал Трамп в Twitter.

Чисто теоретически, если США введут 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая, то американские потребители смогут сделать выбор в пользу других, более дешёвых товаров из других стран, не облагаемых пошлинами. Китайские предприятия будут вынуждены снизить стоимость своей продукции, чтобы сохранить свою долю рынка, поэтому в конечном итоге дополнительные пошлины нанесут им ущерб. Однако эта изящная теория рушится, когда упрощённые экономические модели сталкиваются с реальностью.

Например, возьмём обеденные столы. В сентябре 2018 года Вашингтон ввёл 10-процентные пошлины на мебель и другие потребительские товары. Примерно половина импортной мебели, поставляемой в США, производится в Китае. У американских мебельных ретейлеров уходит три-четыре месяца, прежде чем они продадут товар.

Можно подумать, что, столкнувшись с увеличением пошлин на китайские товары, американские розничные продавцы мебели могут переключиться на альтернативных поставщиков из Мексики, Вьетнама или Малайзии. В конечном итоге китайским предприятиям придётся взять на себя издержки, поскольку ретейлеры будут заставлять их снижать цены, чтобы они могли удержаться на рынке.

Проблема заключается в том, что крайне проблематично перенести промышленность стоимостью $38 млрд в другую страну всего за одну ночь. Производители обеденных столов из Мексики, Вьетнама и Малайзии не располагают запасными производственными мощностями, чтобы заменить китайский импорт. Общий объём импорта мебели в США из этих трёх стран составляет менее половины поставок из Китая. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других отраслей, где Китай имеет значительное присутствие. Если посмотреть на общий объём американского импорта, то на долю Китая приходится треть импорта.

Если американский мебельный магазин свяжется с предприятием в Хошимине и попробует заменить импортные китайские столы на вьетнамские, то менеджеры вьетнамского предприятия могут задать себе резонный вопрос: стоит ли вкладывать средства в создание новой производственной линии и нанимать дополнительное количество работников, если в следующем месяце Трамп может изменить своё решение и снизить пошлины. В этом случае у вьетнамского предприятия появилось бы бремя в виде свободных мощностей, которые просто не выдержат конкуренции при отмене пошлин.

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Как считают экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка, включая Мэри Амити, большая часть бремени от введенных торговых пошли США ляжет на плечи внутренних потребителей. В сентябре 2018 года к аналогичному выводу пришёл и эксперт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Пабло Файгельбаум.

Аккаунт Трампа в Twitter представляет собой непредсказуемый поток сознания. Вполне возможно, что про недавние заявления Трампа уже успеют забыть, а торговые переговоры продвинутся вперёд уже к следующему утреннему выпуску телепрограммы Fox & Friends. Возможно, это такая тактика ведения переговоров с КНР. Однако необдуманные действие могут привести к реальным негативным последствиям. В настоящий момент Китай рассматривает вопрос об отмене поездки в Вашингтон своего главного переговорщика на торговых переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Люди, знакомые с ситуацией, рассказали об этом Bloomberg News поздно вечером в воскресенье, 5 мая.