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В Алеппо армия Сирии атаковала позиции боевиков

Политика

Удары нанесены артиллерийскими войсками

В Алеппо армия Сирии атаковала позиции боевиков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирийский солдат

Дамаск, 7 мая 2019, 04:06 — REGNUM  Удары нанесены со стороны Сирийской арабской армии по боевикам в районе Алеппо, передает Al Ekhbariya.

Уточняется, что удары нанесены артиллерийскими войсками. Она были нацелены на дислокацию боевиков к западу и к югу от Алеппо, в том числе по Халсе и Кфар-Хамре (пригороды) и по микрорайону «Рашидин-5». Боевики находятся в указанных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая террористы два раза атаковали российскую авиабазу Хмеймим (провинция Латакия, Сирия). Обстрел проведён из населённого пункта Завия в Идлибской зоне деэскалации.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли два раза за сутки

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Война в Сирии
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