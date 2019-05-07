Украинские экономисты сравнили потери Москвы и Киева из-за разрыва связей

Киев, , 03:52 — REGNUM Потери Украины от разрыва торговых отношений с РФ оказались в 13 раз больше, чем потери России, заявил Сергей Саливон, возглавляющий департамент экономической политики Федерации работодателей Украины, передает CapitalTV.

Оценивая годовые итоги торговли между Россией и Украиной, Саливон отметил, что Украина стала продавать в Россию в четыре раза меньше продукции, чем по итогам 2017 г.

При этом Россия на Украину стала продавать продукцию в три раза меньше. В общей сложности торговля между Украиной и Россией за 2018 г. сократилась больше чем в три раза.

Напомним, 1 апреля 2019 года прекратил свое действие российско-украинский Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. В середине апреля Москва установила запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину. Таким образом был расширен список товаров, запрещённых к импорту на Украину.

Что касается импорта украинских товаров в Россию, с 2014 года действует запрет на ряд позиций. Кроме того, в середине апреля в Россию с Украины запретили ввоз одежды, обуви, бумаги, эмалированной посуды, труб и погрузчиков.

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