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Депутат Рады провёл майские праздники на отдыхе в Крыму

Политика

Съездил в Ялту вместе с женой

Киев, 7 мая 2019, 03:23 — REGNUM  Крым выбрал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в качестве места отдыха на майских праздниках, сообщает его пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что Шуфрич съездил в Крым с женой. В Ялте люди его узнавали, здоровались.

«По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой [избранного президента Украины Владимира] Зеленского и радовались, что время [действующего украинского президента Петра] Порошенко прошло!» — говорится в сообщении.

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