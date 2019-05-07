Экс-юрист Трампа отправлен в тюрьму отбывать наказание

Нью-Йорк, США, , 03:13 — REGNUM Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в одну из тюрем США для отбытия наказания, передает телеканал CBS News.

Сообщается, что Коэн будет отбывать наказание в одной из десяти «самых комфортных» тюрем в стране.

«Я надеюсь, что когда я воссоединюсь с друзьями и семьей, в стране уже не будет места ксенофобии, несправедливости и лжи», — заявил Коэн журналистам.

Он также заявил, что ему якобы есть что рассказать о ситуации в США. Но сделать свои заявления он пообещал лишь тогда, когда предоставится удобная возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году экс-адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы. Ему смягчили наказание после заключения сделки со следствием.

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