Торгпредставитель США подтвердил планы увеличить пошлины на товары из Китая

Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения увеличить пошлины на товары из Китая в ночь с 9 на 10 мая, сообщает агентство Bloomberg

Он заявил, что ввод пошлин является ответной мерой на «невыполнение Пекином обязательств», якобы взятых Китаем во время торговых консультаций с США. В то же время Лайтхайзер добавил, что переговоры о торговом соглашении между Китаем и Соединенными Штатами продолжатся. В частности, 9 и 10 мая в Вашингтон прибудет для переговоров китайская делегация.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерениях увеличить пошлины на ряд товаров из Китая с 10 до 25 процентов, а также не исключил пошлин на другие товары. Он подчеркнул, что торговые переговоры между США и Китаем идут слишком медленно.

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