Катар снова материально поможет Палестине

Доха, , 02:55 — REGNUM Порядка $480 млн будет выделено на развитие Палестины властями Катара, сообщает Reuters.

По данным МИД Катара, деньги планируется направить на помощь палестинцам, в основном на развитие образования и медицины — порядка $300 млн.

Остальные средства будут использованы для гуманитарных программ. В частности, деньги пойдут на то, чтобы все жители Палестины смогли получить постоянный доступ к электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля стало известно, что Доха перечислила сектору Газа $40 млн в качестве гуманитарной помощи.

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