Украину покидает посол США

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Посол Соединённых Штатов на Украине Мари Йованович в мае уедет из страны, завершив своё трёхлетнее пребывание, сообщили в пресс-службе госдепа.

Отмечается, что дата отъезда Йованович из Киева совпадает со сменой украинского президента.

Напомним, на Украине на президентских выборах победил Владимир Зеленский. В должность он вступит после 27 мая.

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