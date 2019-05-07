Около 5,5 тысяч военнослужащих задействованы в учениях в Канаде

Оттава, , 02:08 — REGNUM Около 5,5 тысяч военнослужащих вооруженных сил Канады принимают участие в ежегодных учениях Maple Resolve-19, которые являются самыми крупными маневрами канадской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.

Сообщается, что учения пройдут в районе военной базы Уэйнрайт, расположенной в канадской провинции Альберта, с 6 по 25 мая. Также в маневрах примут участие около 900 военнослужащих армии США, 150 военных из Великобритании, а также 40 солдат и офицеров французских вооруженных сил.

Отмечается, что в ходе учений будет отрабатываться взаимодействие канадской армии с военнослужащими стран-союзников. Военнослужащие также отработают навыки в обстановке, максимально приближенной к боевой.