Помпео оценил переговоры с Лавровым

Рованиеми, Финляндия, , 01:33 — REGNUM Переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым американский госсекретарь Майк Помпео оценил положительно, сообщает Reuters.

По словам Помпео, как он, так и Лавров, были настроены на поиск путей «реального прогресса» в вопросах, где пересекаются интересы Вашингтона и России.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало «возможное вмешательство» в выборы, которые пройдет в Соединённых Штатах. Отмечается, что Помпео заявил Лаврову, что вмешательство в американские выборы было бы «неуместным».

Напомним, Лавров по итогам переговоров с Помпео в городе Рованиеми (Финляндия) 6 мая отметил, что встреча прошла хорошо и очень конструктивно. Переговоры затронули ряд региональных вопросов, которые входят в актуальную повестку дня в международных отношениях.

По словам Лаврова, на встрече был сделан «очень неплохой шаг вперед» в развитие недавних телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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