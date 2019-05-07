Вторник, 7 Мая 2019 года
01:59:42 МСК

Помпео оценил переговоры с Лавровым

Политика

Помпео заявил Лаврову, что вмешательство в предстоящие американские выборы было бы «неуместным»

Рованиеми, Финляндия, 7 мая 2019, 01:33 — REGNUM  Переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым американский госсекретарь Майк Помпео оценил положительно, сообщает Reuters.

По словам Помпео, как он, так и Лавров, были настроены на поиск путей «реального прогресса» в вопросах, где пересекаются интересы Вашингтона и России.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало «возможное вмешательство» в выборы, которые пройдет в Соединённых Штатах. Отмечается, что Помпео заявил Лаврову, что вмешательство в американские выборы было бы «неуместным».

Напомним, Лавров по итогам переговоров с Помпео в городе Рованиеми (Финляндия) 6 мая отметил, что встреча прошла хорошо и очень конструктивно. Переговоры затронули ряд региональных вопросов, которые входят в актуальную повестку дня в международных отношениях.

По словам Лаврова, на встрече был сделан «очень неплохой шаг вперед» в развитие недавних телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Читайте также: Лавров: На встрече с Помпео скандальные высказывания не обсуждались

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров ответил на «fake question», заданный журналистом CNN

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатия США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить