Помпео заявил о подозрительной активности со стороны Ирана

Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Соединенные Штаты видят некую активность со стороны Ирана, которая может привести к «эскалации» в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжаем наблюдать активность (со стороны Ирана — прим. ИА REGNUM ), которая, по нашему мнению, может привести к эскалации в регионе. В связи с этим мы предпринимаем необходимые действия, как с точки зрения безопасности, так и для того, чтобы у президента была возможность отреагировать разными способами на возможные события в регионе», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил об отправке авианосца и группы бомбардировщиков к берегам Ирана, чтобы «послать сигнал» Исламской Республике о готовности Соединенных Штатов применить силу. Позднее эту информацию подтвердил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, заявивший, что Соединенные Штаты готовы дать отпор посягательствам на их интересы в регионе.

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