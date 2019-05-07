Лавров ответил на «fake question», заданный журналистом CNN

Рованиеми, Финляндия, , 01:13 — REGNUM Один из вопросов о Венесуэле, заданный журналистом CNN, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал фейковым, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Один из журналистов на пресс-конференции по итогом переговоров с американским госсекретарём Майком Помпео спросил Лаврова, какие рычаги есть у России, чтобы остановить возможную интервенцию США в Венесуэлу. Российский министр ответил, что это «фейковый вопрос»:

«Некоторые называют Вашу компанию CNN «фейк-ньюз», а Вы сейчас ещё делаете «fake question».

После этого Лавров пояснил, что Москва считает абсолютно неприемлемым военные действия в нарушение международного права где бы то ни было. Применение силы, подчеркнул он, возможно только с санкций Совета Безопасности ООН и только в ответ на агрессию против суверенного государства.

«В Венесуэле ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается», — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что сторонников «безоглядного военного решения» нет не только среди его латиноамериканских коллег. Подобные идеи не высказывают и те американские и европейские коллеги, с которыми он контактирует. Ведь военное решение венесуэльского кризиса «будет катастрофическим», и это понимают американские дипломаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Помпео прошла 6 мая в финском городе Рованиеми. После переговоров Лавров ответил на вопросы журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: На встрече с Помпео скандальные высказывания не обсуждались

Читайте развитие сюжета: Помпео оценил переговоры с Лавровым