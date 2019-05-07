Пентагон подтвердил отправку авианосца к Ирану

Вашингтон, , 01:05 — REGNUM США действительно направили авианосец и группу бомбардировщиков на Ближний Восток из-за «создаваемой иранским режимом военной угрозы», заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан на своей странице в Twitter.

«Мы призываем иранский режим прекратить все провокации. Мы будем считать режим Ирана ответственным за любые посягательства на наши вооруженные силы или наши интересы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосец и группу бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу.

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По его словам, США якобы не ищут возможности начать войну с Ираном, однако посылают Исламской Республике некий сигнал о готовности применить силу в ответ на посягательство на американские интересы в регионе.

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