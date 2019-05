Лавров: На встрече с Помпео скандальные высказывания не обсуждались

Рованиеми, Финляндия, , 00:51 — REGNUM Фраза о том, что «русские должны уйти из Венесуэлы», не затрагивалась в ходе переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео, заявил по итогам встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отвечая на вопрос, позволил ли себе Помпео на встрече с российским коллегой фразы типа «Russia must get out of Venezuela», Лавров отметил:

«Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на них оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило, не относящиеся к реальной политике. Мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось».

Напомним, переговоры Лаврова и Помпео состоялись 6 мая в городе Рованиеми (Финляндия). В преддверии встречи заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Венесуэла станет основной темой переговоров.

