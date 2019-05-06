Новые перестановки: Рахмон сменил глав четырех городов

Душанбе, , 23:56 — REGNUM В ряде таджикистанских городов произошли кадровые перестановки среди руководства. Соответствующие указы главы Таджикистана Эмомали Рахмона опубликованы на официальном сайте президента.

Сменился мэр города Левакант (Хатлонская область). Вместо Санавбара Самизода кресло мэра теперь займет Зарина Давлатзода. А вот мэр города Истаравшан (Согдийская область) Бахром Иноятзода теперь стал главой города Куляб вместо Амонулло Хайрулло. Истравшан теперь возглавит Амирхон Курбонзода, который ранее был зампредседателея Хатлонской области.

Пост главы района Абдурахмана Джами (Хатлонская область) Абдуджаббор Баходурзода указом президента освободил для Саида Ёкубзоды.

Также освобожден от должности первый заместитель министра мелиорации и энергетики Султон Рахимзода. Он назначен послом Таджикистана в Индии.

Напомним, что президент Таджикистана 10 апреля 2019 года произвел кадровые перестановки в руководстве МИД страны. А в октябре 2018 года изменения затронули антикоррупционное ведомство, а также пограничные войска страны.