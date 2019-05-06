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Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе

Политика

Президентствовать Порошенко осталось менее месяца

Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Москали

Киев, 6 мая 2019, 23:44 — REGNUM  Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко сменил командующего украинскими оккупационными силами в Донбассе. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает телеканал «112 Украина».

Новым командующим украинскими оккупационными силами в Донбассе (в Киеве их называют «Операцией объединённых сил», ООС) назначен генерал-лейтенант Андрей Сырский. Ранее украинскими оккупационными силами в Донбассе командовал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Порошенко рассказал, что сменил командующего ООС по совету министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Они предложили провести ротацию руководства оккупационных сил.

Указом Порошенко новому командующему ООС поручено «обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями».

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Война в Донбассе
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