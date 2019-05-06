Военные Судана ликвидировали схрон террористов в Хартуме

Хартум, 6 мая 2019, 23:40 — REGNUM Военные Судана заявляют об обнаружении в столице страны крупного нелегального схрона с оружием и боеприпасами, 6 мая передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению военных, в ходе рейда в одном из домов Хартума были обнаружены снайперские винтовки, запасы взрывчатых веществ, пояса смертников, а также системы для их дистанционного подрыва.
Не сообщается, какой из экстремистских организаций принадлежит склад боеприпасов.
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