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Военные Судана ликвидировали схрон террористов в Хартуме

Политика

Не сообщается, какой из экстремистских организаций принадлежит склад боеприпасов

Хартум, 6 мая 2019, 23:40 — REGNUM  Военные Судана заявляют об обнаружении в столице страны крупного нелегального схрона с оружием и боеприпасами, 6 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в ходе рейда в одном из домов Хартума были обнаружены снайперские винтовки, запасы взрывчатых веществ, пояса смертников, а также системы для их дистанционного подрыва.

Не сообщается, какой из экстремистских организаций принадлежит склад боеприпасов.

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