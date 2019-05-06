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В Туркмении соболезнуют родственникам жертв катастрофы в «Шереметьево»

Политика

И желают скорейшего выздоровления пострадавшим пассажирам

Ашхабад, 6 мая 2019, 22:45 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи гибелью людей во время аварийной посадки пассажирского самолета «SSJ-100» авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер от имени правительства и народа Туркмении, а также от себя лично передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что накануне, 5 мая, в московском аэропорту «Шереметьево» произошла катастрофа — сгорел совершивший аварийную посадку самолет «Sukhoi Superjet — 100» авиакомпании «Аэрофлот».

При посадке загорелись двигатели, на борту авиалайнера произошел пожар, в результате которого погиб 41 из 78 летевших из Москвы в Мурманск пассажиров.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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