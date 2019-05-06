Эмомали Рахмон направил соболезнования Владимиру Путину

Душанбе, , 22:36 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 6 мая, направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о чрезвычайном происшествии во время посадки пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, повлекшего за собой гибель десятков граждан.

Выражая Вам и всему дружественному народу России свои искренние соболезнования в связи с этой трагедией, прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших».

Напомним, что 5 мая в трагедии в аэропорту «Шереметьево» при жесткой аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100, направлявшегося из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Среди погибших также числится один гражданин Таджикистана, посольство которого в настоящее время занимается вопросами отправки его тела на родину.

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