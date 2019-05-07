Украина: добровольный путь на плаху

Александр Халдей, , 00:28 — REGNUM

В начале 90-х, когда у читателей были популярны такие маленькие книжечки с анекдотами, в одной из них была очень содержательная карикатура: некий мужчина передаёт другому курицу, держа её за шею, в тот, кто берёт курицу, передаёт стодолларовую купюру. Прямая речь курицы: «За такие деньги и умирать не жалко!»

Перенеся иллюстрацию на нынешние украинские реалии, можно понять «двух мужиков» — украинскую элиту, разжигающую в населении иллюзии евроинтеграции, и Запад, платящий за эти иллюзии «сто долларов». Но трудно понять курицу — население Украины, которому, судя по итогам последнего голосования, за такие деньги и умирать не жалко.

Однако не надо смеяться над несчастными украинцами, обвиняя их в том, что они массово поглупели до уровня майданных кастрюленосцев. Давайте вспомним, что творили с украинцами все годы, начиная с 1991 их местные власти. Население одной из самых индустриально развитых республик СССР быстро было погружено в нищету и испытало шок.

Шок затягивался на десятилетия, и это сделало внушаемость украинцев максимальной. Уровень жизни на Украине стремительно падал и уже давно стал ниже уровня жизни в России, даже во времена Ельцина, когда казалось, в России уже наступил конец. Нет, когда Россия, как сейчас Украина, всеми силами боролась за очередной транш МВФ, Украина показывала ещё более низкий уровень жизни.

Вспомните «святые девяностые», термин, подобно черномырдинским афоризмам, обессмертивший Нину Иосифовну, супругу Бориса Николаевича. Уже тогда мы видим начавшееся паломничество строителей с Украины в Россию. На всех стройках старательные и опытные украинцы сбивали цены россиянам, забирая выгодные заказы.

2

Украинские электрики были нарасхват — сочетание высокой квалификации и низких расценок делали российских электриков неконкурентоспособными. Девушки лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью с Украины стали легендой криминальной хроники. Европейский кинематограф соответствующего жанра запестрел украинскими фамилиями. Им дома просто не было возможности жить, работать, учиться — в провинции не было работы и не было денег на учёбу. Предприятия закрывались, люди попадали на улицу.

Где были самые высокие темпы роста наркотизации населения? На Украине. Где самые высокие темпы роста эпидемии СПИДа? На Украине. Такое впечатление, что вся Украина вышла на панель, села на иглу и бросилась из родной страны на поиски лучшей доли. Олигархические войны добавляли разрухи, и новые слои обездоленных разбегались в соседние страны.

Вы представляете, что творится с нервами и умственными способностям людей, десятилетиями погружёнными в такой непрерывный запредельный стресс? И если при этом им создали пропагандистскую среду типа целлофанового пакета на голову?

Немудрено, что сочетание шока, нарастающей нужды, стресса и тотальной пропаганды, затянувшиеся на долгие годы, сломали способность нормально понимать происходящее у колоссального количества людей на Украине. Они дезориентированы, оглуплены и брошены в глубокое отчаянье. В таком положении они верят всему и хватаются за всё. Ими очень легко манипулировать и их крайне легко обманывать.

Пройдя через череду майданов и получив каждый раз всё более худшие результаты, люди настолько совершено обалдели, что 70 с лишним процентов не нашли ничего лучшего, как проголосовать за комика из КВН, не имеющего ни программы, ни команды, ни опыта управления. Про которого известно, что он сыграл президента в комедийном сериале и является марионеткой одного из самых циничных и кровавых олигархов Украины. Морок, опустившийся на Украину, превратил людей в зомби. И это, конечно, не смешно…

Новые хозяева Украины немедленно приступили к её деиндустриализации. Умирающая относительно медленными темпами промышленность после 2014 года утроила темпы умирания. Украину методично втирали в средневековье, превращая когда-то промышленную республику в аграрный придаток транснациональных корпораций. Никогда больше Украина не должна была стать конкурентом Европе и США.

Наряду с убийством промышленности Запад показал огромную заинтересованность в приватизации украинской сельскохозяйственной земли. Насквозь купленные и перепроданные власти Украины пока боялись это сделать в том объёме, в котором это требовал Запад, что вызывало недовольство хозяев и попытки постоянно менять своих марионеток. Порошенко делал всё, что хотели хозяева, но приватизацию земли саботировал, опасаясь Тимошенко.

Тимошенко потому и не была для США приемлемым кандидатом, что, несмотря на всю свою коррумпированность, не хотела допускать приватизации земли, понимая, что после этого уже никто из украинских элит не будет хоть как-то нужен Западу. А ещё О. Генри заметил, что на Западе загнанных лошадей пристреливают.

После последнего Майдана в промышленности Украины начался мор. Умер ракетный гигант Южмаш, зарастая травой и распродавая здания и имущество. Умер авиаконцерн Антонов, единственное на Украине предприятие полного цикла самолётостроения. А ведь ОКБ Антонова всю жизнь сидело в Новосибирске, и только в 1952 году «тиран Сталин и клятые москали» перевели его в Киев. Понятно, для поддержания местных производительных сил.

Николаевский судостроительный завод приказал долго жить. Там, где делали крейсеры и авианосцы, теперь делают катера и печки «буржуйки» для ВСУ. В стадии закрытия находится Запорожский автозавод. В Кременчуге встал автосборочный завод. Российские и корейские автомобили там больше не собирают. Встал также и Кременчугский сталелитейный завод. Нет рынка и заказов. Спасти завод мог бы Таможенный Союз, но «врач сказал — в морг, значит в морг». Украина пошла в Европу, а туда принимают только в «кружевных трусиках», но без штанов и без промышленности.

После 2014 года скоропостижно скончался Азовмаш, куда входили Мариупольский завод тяжелого машиностроения, Азовэлектросталь, Мариупольский термический завод и Полтавхиммаш. Теперь никто не делает железнодорожные грузовые вагоны и платформы, автотопливозаправщики, автоперевозчики, металлургическое, горнорудное и крановое оборудование. Ведь главные рынки сбыта были в бывших республиках СССР. Мечта о кружевных трусах из Европы требовала убийства собственной промышленности. Промышленность убита, а вот с трусами и Европой как-то не заладилось.

Одно из крупнейших европейских предприятий химической промышленности — Одесский припортовый завод — давно встал и обанкрочен. Его больше не пытаются запустить. Он никому не нужен — ни Украине, ни Европе.

Львовсельмаш — оплот западенского курса на превращение в аграрную сверхдержаву — обанкрочен и больше не выпускает всякие сеялки, веялки и культиваторы. Нет спроса на технику и нет госдотаций. Видимо, на Украине рентабельно пахать сохой на лошадях. Киевский завод безалкогольных напитков с подозрительно «москальским» названием «Росинка», находящийся почему-то в Виннице, также вступил в процесс ликвидации.

Кроме известных заводов закрылось огромное число тех, что помельче. Они умерли тихо, без привлечения внимания страны, не заметившей потери бойцов на бодром марше в Европу. Вот список тех, кто пал жертвою в борьбе роковой за «евросвободу» на Украине.

Умерли насильственной смертью: Автомобильный завод «Часив Яр», Автомобильный завод «Черкасский автобус», Автомобильный завод корпорации «Эталон», Азотный завод «Ривнеазот», город Ровно, Азотный завод «Северодонецкое объединение Азот», город Северодонецк, Аккумуляторный завод «Веста».

Погибли Днепропетровский комбайновый завод, Днепропетровский трубный завод, Завод «Азовские смазки и масла», Завод «Днепрошина», Запорожский арматурный завод, Запорожский сталепрокатный завод, Запорожский ферросплавный завод, Львовский автобусный завод ЛАЗ, Харьковский авиационный завод. Харьковский тракторный завод пока работает, но на 4-дневном графике. Закрыт цементный завод «Пушка» в г. Краматорск.

Ну, ладно, те, можно сказать, не вписались в высокотехнологичный рынок. Но как объяснить смерть этих заводов, как Лохвицкий сахарный завод, Оржицкий сахарный завод, Ровенская спичечная фабрика, Троицкий маслодельный завод, Баливский комбинат хлебопродуктов? Неужели хлеб, спички, сахар и растительное масло тоже больше никому не нужны?

Добровольный путь на плаху — самое страшное зрелище, когда украинцы, не понимая, что происходит на самом деле, на своих плечах несут собственное государство на кладбище. Общая деградация уже прошла точку невозврата, и после нескольких попыток выбрать, наконец, президентом того, кто осуществит все украинские мечты, создав изобилие и приведя Украину в ЕС и НАТО, страна просто начнёт рассыпаться по кускам.

Раз в 15 лет от Украины откалывается кусок. Если темп сохранится, то следующих выходов из состава Украины нужно ждать где-то в районе 2030 года. Для смерти государства это очень быстрые темпы. Просто ещё пара таких выборов — и для украинцев эта забава полностью потеряет смысл.

Я не знаю, кто после комика КВН сможет стать президентом на Украине, но всё имеет свойство заканчиваться, даже такие затяжные трагикомедии, как нынешняя украинская история. Просто в нынешнем мире аграрные сверхдержавы живут плохо, но недолго. Особенно когда их возглавляют весёлые и находчивые ребята из КВН.

Ближайшие пять лет на Украине будет очень весело, обхохочешься, но не случайно старики говорят: «Не смейся много, плакать придётся». Украина — трагедия гибели целого народа в центре Европы, пытавшегося стать аграрной сверхдержавой, а в итоге превратившийся в гибнущую колонию, где такое количество крестьян просто не нужно.

А с чего все началось? Кто-то решил, что украинцы — это не русские, а отдельный народ. Остальное — было уже печальным, но неизбежным следствием первоначальной ошибки, каждая из которых имеет свою фамилию, имя и отчество.