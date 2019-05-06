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Демонстранты в Чехии требуют отставки нового министра юстиции

Политика

Бенешова была назначена на пост главы чешского минюста 30 апреля

Прага, 6 мая 2019, 22:17 — REGNUM  Тысячи участников массового митинга протеста в Праге требуют отставки нового министра юстиции Чехии Марии Бенешовой, 6 мая передает агентство Associated Press.

Бенешова, бывший адвокат и советник президента Чехии Милоша Земана, была назначена на пост главы чешского министерства юстиции 30 апреля.

По мнению противников Бенешовой, её назначение может помешать расследованию дела о коррупции против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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Политическая жизнь Чехии
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