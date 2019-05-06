Власти США вскоре отзовут своего посла на Украине Мари Йованович — СМИ

Киев, , 21:45 — REGNUM Власти США приняли решение отозвать своего посла на Украине Мари Йованович. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, посол Йованович будет отозвана 20 мая. В настоящий момент она находится в Вашингтоне, куда была отозвана для консультаций. 11 мая Йованович вернётся на Украину, чтобы завершить дела.

Кто будет временным поверенным в делах США на Украине пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Йованович является назначенцем ещё демократического президента США Барака Обамы. После прихода республиканца Дональда Трампа к власти она сохранила свою должность, однако в Белом доме этому были не рады.

По информации американских СМИ, сын президента США Дональд Трамп-младший давно лоббирует отстранение Йованович, и теперь ему, кажется, удалось добиться результата. В семействе Трампа недовольны тем, что Йованович позволяла себе критику в адрес нынешней администрации.