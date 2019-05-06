Понедельник, 6 Мая 2019 года
22:41:45 МСК

Власти США вскоре отзовут своего посла на Украине Мари Йованович — СМИ

Политика

Семья Трампа недовольна Йованович

Киев, 6 мая 2019, 21:45 — REGNUM  Власти США приняли решение отозвать своего посла на Украине Мари Йованович. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, посол Йованович будет отозвана 20 мая. В настоящий момент она находится в Вашингтоне, куда была отозвана для консультаций. 11 мая Йованович вернётся на Украину, чтобы завершить дела.

Кто будет временным поверенным в делах США на Украине пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Йованович является назначенцем ещё демократического президента США Барака Обамы. После прихода республиканца Дональда Трампа к власти она сохранила свою должность, однако в Белом доме этому были не рады.

По информации американских СМИ, сын президента США Дональд Трамп-младший давно лоббирует отстранение Йованович, и теперь ему, кажется, удалось добиться результата. В семействе Трампа недовольны тем, что Йованович позволяла себе критику в адрес нынешней администрации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить