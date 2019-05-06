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В Турции отменены результаты выборов мэра Стамбула

Политика

В Стамбуле будут проведены повторные выборы мэра, после победы на них кандидата от оппозиции

Анкара, 6 мая 2019, 21:45 — REGNUM  Высший избирательный совет Турции аннулировал результаты выборов мэра Стамбула, на которых одержал победу кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Соответствующее решение принято 6 мая голосами семерых из одиннадцати членов избирательной комиссии, передаёт телеканал NTV.

Как сообщается, по решению комиссии в Стамбуле будут проведены повторные выборы, они состоятся 23 июня.

Напомним, на выборах 31 марта кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), бывший премьер-министр и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым потерпел поражение с результатом 48,55% голосов. Его оппонент, кандидат оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 48,8% голосов. Таким образом, ПСР уступила на муниципальных выборах в Стамбуле впервые с 2002 года.

В правящей партии заявили, что голосование было проведено с многочисленными нарушениями и потребовали отмены результатов выборов. На нескольких избирательных участках был проведён пересчёт голосов, однако на окончательный результат это не повлияло. В середине апреля Экрем Имамоглу официально вступил в должность мэра Стамбула, тем временем ПСР подала апелляцию в избирательную комиссию об отмене выборов.

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