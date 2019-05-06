Facebook снова удаляет аккаунты за «российскую пропаганду»

Менло-Парк, США, , 21:35 — REGNUM Социальная сеть Facebook заявляет о новом удалении аккаунтов, «связанных с Россией», 6 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению соцсети, были удалены 118 учетных записей пользователей, которые были «сконцентрированы» на политике Украины и ряда стран ЕС.

Ранее, в марте 2019 года, компания Facebook удалила за «российскую пропаганду» 2632 страницы, группы и учетные записи в соцсетях Facebook и Instagram.

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