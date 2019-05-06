Самарский губернатор отказался подписывать закон об алкоголе в розлив

Самара, , 21:26 — REGNUM Закон, разрешающий открытие «наливаек» на первых этажах жилых домов, не подписан самарским губернатором Дмитрием Азаровым. Об этом он сообщил на встрече с дачниками 4 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Азаров объяснил причину неподписания закона:

«Губернская дума год назад обратилась в Государственную дума с тем, чтобы внести изменения в законодательство. Отправили документы и этим не занимались… Год прошел, опять прокуратура говорит: надо все-таки принимать решение… опять есть риск того, что эти разливайки опять в домах будут появляться».

«Не буду я этот закон подписывать… хотелось бы чтобы депутаты у нас активнее здесь работали», — добавил Азаров

Напомним, изменения в закон о мерах по ограничению потребления алкоголя был принят Самарской губернской думой (СГД) в конце апреля с целью приведения самарского закона в соответствие в федеральным, который является более либеральным в отношении распивочных заведений. Есть также решение суда, требующее от губернских законодателей изменить местный закон, в противном случает СГД грозит роспуск.

Отметим, в действующем в настоящее время на территории Самарской области законе не допускается торговля спиртным в розлив, если площадь зала обслуживания менее 50 квадратных метров.

Кроме того, самарские депутаты внесли в закон изменения, позволяющие делать выходы из торговых точек, разливающих спиртное, во дворы.

Вот как прокомментировал принятый в конце апреля закон депутат СГД Михаил Матвеев (КПРФ):

«Если говорить про этот закон, то помимо того, что он возвращает наливайки в жилые дома, якобы выполняя решение суда, они (фракция «Единая Россия» — большинство в думе, прим. REGNUM) еще изменили понятие дворовой территории, для того, чтобы можно было открывать магазины, которые будут торговать алкоголем в многоквартирных домах с выходом на территорию двора. У нас раньше закон запрещал это, они теперь конкретизируют, что нельзя делать выходы только на территорию двора, где есть детская или спортивная площадка, а там где их нет — пожалуйста, делайте. То есть это скандальный законопроект такой, который, конечно, не придаст популярности «Единой России», мы (оппозиция) голосовали против него».