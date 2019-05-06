«Разделяем горечь утраты»: президент Киргизии о катастрофе в «Шереметьево»

Бишкек, , 20:42 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате трагического происшествия в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что «воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в аэропорту «Шереметьево» с чувством глубокой скорби».

«От имени народа Киргизии и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — подчеркнул президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 5 мая 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет «Sukhoi Superjet — 100» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс «Москва — Мурманск».

При посадке загорелись двигатели, на борту самолета произошел пожар. Погиб 41 из 78 находившихся на борту авиалайнера пассажиров.

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