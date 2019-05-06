Киев, Украина, , 20:40 — REGNUM

Украинские власти с начала 2019 года не пустили на территорию страны более 3,1 тысячи граждан России. Об этом 6 мая сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Всего, по его словам, за текущий год на Украину по разным причинам не было допущено свыше 15,3 тысячи иностранных граждан.

Ранее в этом году Олег Слободян заявлял журналистам, что в страну ежедневно въезжает порядка 1000−1200 граждан России, но это главным образом этнические украинцы, имеющие семьи на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в связи с введением на один месяц военного положения в ряде областей Украины въезд в страну был запрещён для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее, несмотря на прекращение действия военного положения, ограничения на въезд российских граждан были сохранены.