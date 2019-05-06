США и ЕС осуждают намерение Турции бурить в водах Кипра

Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Соединенные Штаты и Европейский союз осуждают планы Турции по бурению в территориальных водах Кипра, 6 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса, США «глубоко обеспокоены» планам Турции по бурению в «исключительной экономической зоне» Кипра.

«Мы настоятельно призываем Турцию проявить сдержанность, уважать суверенные права Кипра… и воздерживаться от любых незаконных действий», — заявила ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

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