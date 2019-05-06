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США беспокоятся о попытках Китая проникнуть в Арктику

Политика

Китайские власти называют КНР «приарктической» страной

США беспокоятся о попытках Китая проникнуть в Арктику
КНР

Хельсинки, 6 мая 2019, 19:27 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен растущей активностью Китайской Народной Республики в Арктике, включая возможную милитаризацию региона. Об этом Помпео заявил сегодня, 6 апреля, выступая в Рованиеми в Финляндии.

«Китай уже развивает морские пути в океане в Арктике… Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что США выступают категорически против «приарктического» статуса для Китайской Народной Республики. Помпео напомнил, что кратчайшее расстояние от Китая до Арктики — это 900 морских миль, так что заявление Пекино о том, КНР — приарктическая страна — не соответствует действительности.

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Китайско-американские отношения
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