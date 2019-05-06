Коррупция в новой Армении

Давид Степанян, , 19:10 — REGNUM

Коррупция и ее основные бенефициарии — госчиновники процветали в стране почти три десятилетия, видимым свидетельством чего являются дорогие особняки и автомобили власть имущих в Армении и даже за ее пределами. Не говоря уже о невидимых банковских счетах в различных офшорах. Со сменой власти в Армении в мае 2018 года и началом процесса становления новой Армении коррупционерам пришлось поджать хвосты, поскольку новая власть и лично премьер-министр Никол Пашинян объявили непримиримую борьбу с коррупцией. Борьба действительно началась — в отношении десятков госчиновников из числа бывших были инициированы расследования, произведены аресты, большинство чинов лишились должностей. А коррупция, во всяком случае ее отдельные проявления, осталась…

И, судя по всему, власть это прекрасно понимает. На заседании правительства 20 февраля премьер Пашинян объявил беспощадную борьбу с коррупцией в стране.

«Если в жизни граждан ничего не меняется, это означает, что кто-то ворует. Следовательно, наша задача — взять под постоянный контроль беспощадную борьбу с коррупцией. Дел по раскрытию коррупции должно быть не одно-два за месяц, а десятки и более. Меня не интересует, бывшие это или действующие чиновники, их партийная принадлежность, члены ли они моей семьи или соседи. Тот, кто ворует у народа, должен быть пойман, обвинен, опозорен, морально уничтожен и отправлен в тюрьму», — заявил Пашинян.

Уже в апреле премьер подал подчиненным личный пример — по его личному указанию в отношении одного из его близких родственников по подозрению в фальсификации диплома было возбуждено уголовное дело. На следующий день, воздержавшись от обнародования подробностей, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил журналистам, что дело было возбуждено по признакам использования фальшивых документов после чего передано в Следственный комитет.

Именно СНБ оказалась на острие борьбы с различными коррупционными явлениями. По заверениям ее директора Ванецяна, в республике широко распространенной, системной коррупции больше нет. Тем не менее директор СНБ признает, что некоторые должностные лица продолжают увлекаться совершением подобных преступлений. В этом свете СНБ намерена продолжить активную борьбу со взяточничеством чиновников, поскольку, по оценкам Ванецяна, коррупция представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Армении. Здесь следует особо отметить, что в самой СНБ коррупции практически нет. Не было ее даже в годы управления спецслужбами предшественниками Ванецяна. Во всяком случае, ни официальной, ни даже инсайдерской информации о коррупционных проявлениях в СНБ нет. Очевидно, именно с целью не отставать от коллег из спецслужб начальник полиции Валерий Осипян поспешил заявить журналистам о полном отсутствии коррупции и среди своих подчиненных.

В отличие от правоохранительных органов, для сферы здравоохранения коррупция все же остается проблемой, скажем так, актуальной. 30 марта Службой национальной безопасности был взят с поличным в момент получения взятки заместитель министра здравоохранения Арсен Давтян. Примечательно, что взяткодателем являлся директор Республиканского центра перинатологии, акушерства и гинекологии, заслуженный врач Размик Абрамян. Чиновник был арестован, а заслуженный врач с учетом почтенного возраста и состояния здоровья отпущен восвояси под подписку о невыезде. Абрамян давал взятку Давтяну с целью выбить больший причитающегося объем госзаказа для своего медучреждения. Давтян был назначен заместителем министра 25 мая 2018-го, иными словами, является кадром «бархатной революции». Однако кристальной честности и отказа от общепринятой в армянском здравоохранении практики общения с коллегами, как показал случай с Абрамяном, от чиновника ожидали тщетно.

При этом сам министр здравоохранения Арсен Торосян имеет репутацию активного борца с коррупцией, причем отнюдь не только в возглавляемом им ведомстве. Еще в феврале Торосян отправил в СНБ письмо с информацией о «подозрительных явлениях в работе Государственной контрольной службы», а именно содействии сотрудников ведомства определенным лицам в победе в тендерах. В результате проверок СНБ возбудила уголовное дело по статьям 38−308 и 325 УК РА («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Подделка документов»). После чего начальник управления по контролю за госзакупками ГКС Самвел Адян и главный специалист управления по контролю за закупками Геворг Хачатрян были арестованы.

И конечно же, не обошлось без арестов в печально известной тотальным взяточничеством армянской Фемиде. Буквально на днях по подозрению в получении крупной взятки был задержан судья суда общей юрисдикции Котайкской области Гагик Гебоян. Понятно, что, учитывая ужасающую степень коррумпированности армянского правосудия, здесь мы имеем дело лишь с вершиной айсберга. Факт коррумпированности судебной системы 10 апреля в беседе с журналистами признал и министр юстиции Артак Зейналян, подчеркнув, что об этом говорят все последние разоблачения и аресты. Отметив необходимость искоренения проявлений коррупции в армянской Фемиде, министр обусловил коррумпированность армянских судей недостаточным уровнем их социальных гарантий.

По словам Зейналяна, по социальным гарантиям, заработной плате и пенсиям армянские судьи находятся на последнем месте среди своих коллег в странах — членах Совета Европы. Так, средняя зарплата армянского судьи равна 1100 долларам США, или примерно 540 тысячам драмов. Меж тем как в находящейся на предпоследнем месте среди стран СЕ Молдове данная зарплата в три раза выше. Конечно, армянским судьям, в свете подобных трудностей, можно было бы даже посочувствовать, если бы не одно «но» — средняя зарплата в Армении составляет 182 тысячи драмов, или около 380 долларов. При этом минимальная зарплата в Армении равна 55 тысячам драмов, или 115 долларам США. Так что тут сочувствовать уж точно нечему. Очевидно, что печальное состояние судебной системы осознает и глава правительства. Выступая 10 апреля на заседании Высшего судебного совета, Пашинян озвучил необходимость полного искоренения коррупции в армянских судах.

«Ни один коррупционер в Армении не может спокойно спать по ночам. Он должен знать, что народ обязательно придет за ним. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра», — заявил премьер.

Тем не менее есть в новой Армении чиновники, не только берущие, но и вымогающие взятки у собственных подчиненных. И чиновники эти спят по ночам если не спокойно, то, во всяком случае, в своих особняках, а не там, где положено — на тюремных нарах. И чиновники эти опять-таки из «больной» сферы здравоохранения. В ноябре прошлого года сотрудники ереванской поликлиники №19 провели забастовку с требованием отставки главврача Самвела Саркисяна. Подчиненные отказались платить главврачу ежемесячный побор из своей и так низкой зарплаты. У каждого из врачей Саркисян ежемесячно вымогал не менее 35 000 драмов. На основании поступивших в его отношении еще 8 июня прошлого года жалоб было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 УК РА — «Злоупотребление должностными полномочиями». А дальше по совокупности полученных доказательств Саркисяну было предъявлено обвинение по части 1 статьи 309 УК, квалифицируемое уже как превышение должностных полномочий.

Но возмутительность ситуации даже не столько в действиях врача-вымогателя — новой Армении достались «в наследство» сотни, если не тысячи подобных врачей, судей, чиновников, генералов и даже министров — сколько в фактической безнаказанности главврача Саркисяна. 8 апреля исполнилось ровно 10 месяцев с того момента, как в поликлинике начались проверки. В качестве меры пресечения Саркисяну была избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие идет, а подследственный продолжает преспокойно управлять поликлиникой и по мере своих возможностей влиять, извините за тавтологию, на ход следствия. По словам врачей печально известной поликлиники №19, Саркисян засылает к ним пациентов-взяткодателей, выносит по несколько выговоров в неделю, устраивает врачам — свидетелям своей нечистоплотности показательные запугивания и акции устрашения. Подобная непотопляемость врача-вымогателя объясняется довольно просто и высветилась в результате нашего журналистского расследования.

Нечистоплотность Саркисяна покрывает не кто иной, как его непосредственный начальник — глава управления здравоохранения мэрии Еревана Камсар Бабинян. Он же, судя по всему, стоит на пути между жалобами пострадавших от деятельности Саркисяна врачей и избранным подавляющим большинством ереванцев народным мэром Айком Марутяном.

Таким образом, с огромным сожалением, но приходится констатировать, что родственные, дружеские и иные основанные на взаимной выгоде связи по-прежнему преобладают над законами и правами человека и в новой Армении. И нам, простым гражданам, остается лишь надеяться и верить Николу Пашиняну, что рано или поздно за коррупционерами и их покровителями действительно придут. Ведь именно этого, в первую очередь справедливости, мы жаждали, стоя днем и ночью на площадях, перекрывая улицы и, наконец, голосуя у избирательных урн за новую власть новой Армении.

P.S. За девять месяцев — с 8 мая 2018 года по 20 февраля 2019 года — Специальная следственная служба Армении возбудила и расследовала 12 уголовных дел по злоупотреблениям и коррупционным правонарушениям. Вред, причиненный государству по этим делам, составил более 20 млрд драмов, из которых было возвращено лишь 347 млн драмов. По остальным делам ССС обратилась в суд. Полная информация о следственных действиях Службы национальной безопасности не публикуется…

«Ноев Ковчег»