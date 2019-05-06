В администрации Псковской области создали надзорный комитет

Псков, , 17:41 — REGNUM В структуре органов исполнительной власти Псковской области появился новый комитет — комитет по региональному контролю и надзору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, ему переданы полномочия двух ликвидированных подразделений: комитета по строительному и жилищному надзору и контрольного управления администрации.

Новый комитет будет осуществлять государственные полномочия не только в сфере строительного и жилищного надзора, но также будет контролировать долевое строительство в регионе, осуществлять внутренний государственный финансовый контроль и контроль в сфере закупок. Также на комитет возложены функции контроля за исполнением возложенных на органы власти функций, задач и полномочий.

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Руководитель нового комитета пока не называется.

Напомним, комитет по строительному и жилищному надзору Псковской области возглавлял Валерий Полупанов, контрольное управление администрации — Татьяна Смирнова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ноябре 2018 года заявил о новой концепции управления регионом, в рамках которой необходимо переформатировать структуру администрации Псковской области с целью повышения эффективности и результативности её работы.

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