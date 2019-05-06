«Порошенко реформирует БПП на 90%» — эксперт

Киев, , 17:40 — REGNUM Политический эксперт Ярослав Павловский сомневается, что новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому удастся изменить «лицо этой власти». Соответствующее заявление Павловский сделал 6 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Команда Зеленского должна делать все для того, чтобы изменить лицо этой власти, но я сомневаюсь, что у них это выйдет», — сказал Павловский.

Он считает, что в новый состав «Блока Петра Порошенко» могут войти секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов и спикер парламента Андрей Парубий.

«БПП так или иначе будет реформирован. Он может быть реформирован кардинально на 90% или менее кардинально, но точно не косметически… Кардинальное обновление — это ставка на средний класс, на новые лица, на волонтеров, на ветеранов… Должны появиться люди, которые являются лидерами общественного мнения», — считает Павловский.

При этом он считает, что у Луценко нет шансов остаться на посту генпрокурора при новом президенте Владимире Зеленском.

«Если Луценко апеллирует к 72%, которые поддержали Зеленского, то он должен понимать, что эти 72% дали негативную оценку не только действующему президенту, но и действующей системе власти. Вопросы, которые сегодня находятся в компетенции генерального прокурора, также получили крайне негативную оценку этих избирателей», — сказал Павловский.

В то же время он не исключает, что министр иностранных дел Павел Климкин будет формально сотрудничать с командой Зеленского.

«Относительно Климкина сохраняются шансы, что он сможет сотрудничать в формальном статусе. Мы знаем, что у него была встреча с Зеленским, она была довольно продуктивной. После этой встречи было довольно жесткое заявление Зеленского по российским паспортам. Такой пример сотрудничества является довольно интересным и показательным. Как раз по Климкину у меня есть сомнения, что будут изменения», — рассказал Павловский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов анонсировал кадровые изменения в партии «БПП — Солидарность».

«На заседании фракции обсуждались итоги президентской кампании. Будут сделаны кадровые изменения в партийной структуре. Мы идем на парламентские выборы», — рассказал Герасимов.

Напомним, 6 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти в отставку, если Верховная рада примет соответствующее решение.